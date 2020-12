Een schreeuwend woningtekort en wat willen CDA en VVD doen? De krakers aanpakken

Even een paar updates over Nederland Woningland: in de eerste helft van 2020 werd 40 procent van de woningen in de vier grote steden verkocht aan particuliere verhuurders. De coronacrisis en de hoge huizenprijzen hebben helemaal geen invloed op de vastgoedkoningen en -koninginnen. Zij kopen lustig voort. De starters zijn de pineut, want zijn worden telkens overboden door die vastgoedmagnaten.