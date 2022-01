‘Een vintage kast in huis geeft meteen sfeer’

Vraag 't vtwonenDe jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw maken een comeback in het interieur met houten schrootjes, de kleur bruin, ronde vormen en zelfs zitkuilen. Marlon Zwier van vtwonen is expert op het gebied van vintage meubelen en vertelt welke kasten populair zijn en waarom.

De vintage kasten die nu populair zijn, zijn van teak fineer, een houten look met een rode gloed er overheen. ,,Je kunt ze niet echt schilderen. Meestal is het een dun laagje hout op mdf aangebracht. In tegenstelling tot de ronde vormen die je in banken en andere meubels terug ziet komen, zijn vintage kasten hoekig.”

Waarom zijn ze populair?

,,Een vintage kast geeft meteen sfeer in huis. Het is een showitem in je woonkamer of slaapkamer. Zelf heb ik een wandmeubel in de woonkamer hangen uit de jaren 70, een pronkstuk. De soorten die je veel ziet zijn dressoirs, dat zijn lange lage kasten op dunne pootjes. Ook de secretaire zie je vaak, een wat hogere kast met een klep die eruit komt waardoor je er een bureau van maakt. Mooi en praktisch. Door de smalle poten zien ze er elegant uit en de details in afwerking zijn heel bijzonder. Voor de wat stoerdere look is een apothekerskast van staal en glas weer heel geschikt.”

De kasten worden vaak ook geïmporteerd. Zo is er een levendige handel in servieskasten uit Polen of andere Oost-Europese landen. Ze zijn over het algemeen wat forser en steviger. Ook vanuit Denemarken worden veel vintage kasten geïmporteerd. Die zijn verfijnder, vanuit de Scandinavische traditie. Over het algemeen vinden wij Nederlanders dat een mooie stijl. Vergeet ook niet dat Ikea Scandinavisch is. Veel meubels van Ikea hebben ook een knipoog naar de jaren 50, 60 en 70.”

Als je geïnteresseerd bent in vintage meubels, waar begin je dan met je zoektocht?

,,Bedenk goed wat je precies wil hebben voordat je zoekt. Een dressoir of een servieskast? Waar ga je het voor gebruiken? Waar zet je hem neer en welk formaat past op die plek goed? Daarna kun je gaan googelen en ook dan helpt het als je weet wat je zoekt. Ook als je op Marktplaats gaat zoeken. Toets in: ‘mid century kasten’. Dat is waar de meeste mensen nu naar op zoek zijn en dan heb je alles van de jaren 50, 60 en 70. In mijn optiek zijn de verschillen tussen die decennia niet zo heel groot als het om kasten gaat. De stijlen lopen in elkaar over. Je komt vast op webshops terecht die al mooie selecties hebben gemaakt of de meubels zelfs al hebben opgeknapt."

Volledig scherm Een robuuste, stoere ladekast. Styling Cleo Scheulderman. © Jeroen van der Spek

Dat kun je ook zelf doen.

,,Klopt, als je op Marktplaats een kast koopt, ben je veel minder geld kwijt en vaak kun je hem dan zelf opknappen. Maar vergis je niet in hoe bewerkelijk het kan zijn. Het is niet altijd een kwestie van opschuren en een likje verf erover. Zo heb ik zelf een kast opnieuw gefineerd. Dan moet je met lijm en een strijkbout aan de slag. Dat is best een gedoe, maar het is leuk dat je er meer binding mee krijgt omdat je er liefde in hebt gestoken.”

Past vintage bij ieder interieur?

,,Ik vind eigenlijk van wel. Als je een strak, modern huis hebt, kan een mooi vintage wandmeubel of accessoire een heel andere sfeer geven. Ik geloof in de combinatie van stijlen. Een romantisch huis met veel roze en bloemen kan met een zware servieskast juist stoer ogen, dat haalt het tuttige er vanaf. Een metalen kast helemaal verweerd met een glazen deur, geeft meteen een industrieel sfeertje en kan een stijl doorbreken. Het wordt de eyecatcher van je interieur.”

