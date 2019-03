Een wasmachine aansluiten is niet gemakkelijk, dus hier wat tips

KlusvrouwHieke Grootendorst geeft elke week klustips en een inkijkje in haar leven als klusvrouw. Vandaag behandelt ze een klus die moeilijker is dan je denkt: de wasmachine aansluiten.

In de aanloop naar mijn kluscarrière heb ik vooral geleerd van de negen verhuizingen in mijn leven. In mijn vriendenkring kunnen ze er ook wat van. Voor het sjouwen heb je ruimtelijk inzicht nodig, om niet met meubels tegen vers geschilderde deurposten en muren te stoten. Of om de bus zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat je misschien in één rit over kunt.

Het minst populair en dus aan mij uitbesteed zijn alle klussen met water en elektra. Als je een nieuwe wasmachine koopt, kun je die door de leverancier laten aansluiten. Maar als je verhuist, moet je het zelf doen.

Spanning

Denk even logisch met me mee, dan kom je al een heel eind. Je hebt aanvoer van spanning nodig, anders doet-ie het niet, maar ook aanvoer van schoon water en afvoer van vuil water. Dat zijn drie uitdagingen en we beginnen met de spannendste: het aansluiten op stroom.

Schakelaar

In sommige situaties kun je gewoon de stekker in het stopcontact doen. Staat jouw wasmachine in de badkamer, dan loopt de aansluiting via een trekschakelaar. Als je die zelf aansluit, kan de garantie op je machine vervallen. Vraag bij twijfel een elektricien.

Knip en sluit

Voor het aansluiten op een trekschakelaar knip je de stekker van het wasmachinesnoer en strip je de draden. Kabelschoentjes erom. Haal de spanning eraf, maak de schakelaar open en sluit de draden op de overeenstemmende kleur aan. Het snoer mag de grond niet raken. Spanning erop en testen.

Aanvoerslang

De aanvoerslang draai je met de hand aan de kraan. Test of het niet lekt door de kraan open te draaien. Check beide aansluitingen, aan de kraan en aan de machine. Nieuwe machines hebben een ingebouwde waterbeveiliging. Anders moet je een waterstop en lekbak gebruiken.

Afvoer

Klik de afvoerslang in een steun aan de muur, zodat die niet in een knik kan raken. De afvoerslang steek je een flink stuk in de afvoerbuis.

Waterpas