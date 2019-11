Een woonboerderij voor 2,75 ton? Natasja Froger treft het enkel in Groningen

Natasja Froger heeft in de derde aflevering van haar programma Voor Hetzelfde Geld geen succes. Ze ontdekt een landelijke woning in Groningen met ruimte genoeg voor een pony en een bijgebouw voor de schoonmoeders, maar het mag niet baten. Eelke en Joyce zijn ernstig verdeeld en komen aan het eind van de aflevering met een heel andere oplossing.

Rotterdammers Eelke en Joyce wonen in een rijtjeswoning van 109 vierkante meter met een bescheiden tuintje, wat uitkijkt op de omliggende flatgebouwen. Het stel wil niets liever dan de drukke stad inruilen voor een leven op het platteland. ,,We zoeken een vrijstaand huis met een flinke tuin. Inclusief een weiland om een paardje op te zetten en een bijgebouw, zodat we in de toekomst onze moeders mee kunnen nemen.’’

Eelke en Joyce hebben een budget van 2,75 ton. In de regio Rotterdam tik je voor een vrijstaande woonboerderij met veel grond al snel 9 ton af, volgens de programmamakers. Dat wordt dus verhuizen. Het liefst wil Joyce naar Drenthe. ,,Als ik fantaseer over landelijk wonen, denk ik aan Drenthe. Volgens Makelaar Debbie is dat echter geen optie. ,,Drenthe is een vrij populaire regio met hoge huizenprijzen. Met het relatief kleine budget wat Eelke en Joyce hebben, moeten we uitwijken naar Groningen.’’ Dat is geen probleem, want de twee hebben beiden een rijdend beroep.

Het stel krijgt drie woningen in Groningen te zien, veilig buiten de gaswinningszone. Joyce is verliefd op de statige woning in Nieuwe Pekela, voor 229.000. Eelke is echter stellig: hij wil proefwonen in de witte woonboerderij in Finsterwolde, op 270 kilometer van Rotterdam. Het huis heeft een woonoppervlakte van 140 vierkante meter met een riante tuin en bijgebouw. De vraagprijs is 249.000 euro en daarmee krijg je qua grootte 50 procent meer huis dan in Rotterdam. Joyce ‘voelt’ het huis echter niet. ,,Het is net een vakantiewoning’’, zegt ze. Toch gaat ze overstag.

Tijdens de proefweek geniet het gezin van het landelijke leven. Het is vooral Eelke die helemaal overtuigd is. Hij spendeert zijn tijd buiten, gaat op bezoek bij het paard van de buren en verbaast zich over de rust. Ook ’s nachts: ,,Vannacht was fantastisch. Normaal slaap ik met oordopjes, vanwege alle geluiden in de stad. Ik heb hier niets gehoord, behalve een snurkende vrouw.’’

Het jonge gezin ontmoet diverse Groningers. ,,Ik voel me zo welkom hier. We worden hartelijk ontvangen. Dat heb je in Rotterdam niet’’, zegt Joyce. Ze bezoeken de joviale dorpsgenoot Mark, die zijn eigen huis gebouwd heeft. Bij het zien van de woning ervaart Joyce dezelfde verliefdheidsgevoelens als bij het huis in Nieuw Pekela. ,,Nieuwbouw is ook nog een optie’’, tipt Mark.

Aan het eind van de aflevering komt het hoge woord eruit. ,,We hebben besloten dat Joyce teruggaat naar Rotterdam en ik hier blijf met de kinderen’’, grapt Eelke. ,,Ik ben degene die het verpest’’, zegt Joyce. ,,Het huis is nog steeds hetzelfde en ik voel het gewoon niet. Maar de omgeving voel ik wel. Als we hier een huis vinden, of nog beter: een kavel waar we zelf iets op kunnen bouwen, dat zetten we alsnog de stap.’’