Eigenwijs, luchtig, speels en vooral erg groot: deze lamp is mateloos populair

Misschien heb je hem wel eens gespot in een woonprogramma of hangt-ie zelfs al boven jouw zithoek. De Vertigo-lamp is mateloos populair. Ook in de Bredase designlampenwinkel L.A. Light+ van Monique Kin vragen veel klanten naar ‘de lamp die eruitziet als een hoed’. Zelf omschrijft ze hem liever als eigenwijs, luchtig, speels en vooral erg groot.

De lamp werd ontworpen door de Française Constance Guisset. Zij experimenteerde in haar opleiding al met linten in haar ontwerpen. Dat resulteerde in de lamp Vertigo, opgebouwd uit een stalen ring, met daaraan linten die in het midden samenkomen. De lamp werd in 2009 door het Franse designmerk Petite Friture op de markt gebracht. In datzelfde jaar werd hij bekroond met de publieksprijs op de Design Parade in Villa Noailles. Daarna werd de lamp steeds populairder.

Spectaculaire uitstraling

Waar heeft de lamp dat aan te danken? Lichtarchitect Harald Morskate (CILO, Eijerkamp) denkt dat de goede prijs-kwaliteitverhouding meespeelt. ,,De lamp heeft een hoge impact tegen een lage prijs omdat hij heel spectaculair is en veel inbrengt in de ruimte voor een relatief bescheiden bedrag.’’ Dat ‘bescheiden bedrag’ is overigens nog altijd zo’n 850 euro, veel geld, maar voor een designlamp niet schokkend veel.

De Vertigo is meer dan alleen maar groot. Hij heeft vooral veel uitstraling. De ‘’hoed’’-associatie van Monique Kin haar klanten is geen vergezochte. Droeg koningin Màxima niet ooit zo’n hoed? Kin: ,,Ja, het oogt koninklijk, hè? Dat komt door die draaiing en de grote diameter.’’ Ook Morskate ziet de gelijkenis. ,,Ik moet denken aan Audrey Hepburn. Die had vaak zo’n hoed op in haar jongere jaren.’’

Liefst boven de zithoek

Hoe komt zo’n bijzondere lamp het beste tot z’n recht? Morskate ziet hem het liefst boven de zithoek. ,,Boven de eettafel raadt hij hem niet aan. ,,Daar hangt hij niet helemaal los, zoals boven de eethoek. Kin: ,,Boven de eettafel is hij ook niet zo praktisch, er zit namelijk maar één lichtbron is. Een drie meter lang eettafel kan hij niet verlichten.’’

Volledig scherm De schaduw creëert een mooi lijnenspel op de muur of het plafond. © Fonq

In een zithoek kan de Vertigo volgens Morskate hetzelfde effect hebben als een vloerkleed: hij brengt het geheel samen. ,,Ik noem de lamp daarom wel eens zwevend tapijt van licht.’’ En dat zonder al te nadrukkelijk aanwezig te zijn. ,,Het is een grote lamp, hij doet veel in de ruimte, maar omdat hij zo mooi transparant is, is niet je hele plafond meteen bedekt. Dat houdt het luchtig.’’

Beweging en lijnenspel

De linten zorgen voor een bijzonder licht- en schaduwspel. Niet alleen als de lamp aan is, maar ook als hij uitstaat. Morskate: ,,Omdat hij zo licht is en gemaakt is van linten, beweegt hij altijd een beetje. Zeker als de zon schijnt, dat is prachtig.’’ Het precieze effect hangt af van de peer die je erin draait. Kin: ,,Als je er een heldere lamp indraait, zie je veel meer lijntjes op de muur, want er komt meer licht door de linten heen. Bij een zachtere lamp is dat minder.’’

Is de Vertigo nu al een designklassieker? Morskate: ,,Nog niet, daarvoor is het ontwerp nog te jong. Maar hij heeft alles in zich.’’ Kin: ,,Je kunt dat eigenlijk pas na lange tijd zeggen: is het ontwerp dan nog zo krachtig als nu?’’ De potentie is er volgens haar zeker. ,,Het ontwerp is tijdloos. Heel puur, er zit niks te veel op of aan waar je op uitgekeken kunt raken.’’

