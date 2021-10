Energieleverancier Enstroga stuurt noodkreet aan klanten die tariefverhoging weigeren

Energieleverancier Enstroga vraagt klanten die een tariefverhoging voor stroom en gas weigerden om vrijwillig over te stappen naar een andere energiemaatschappij. Blijven zij klant met de eerder afgesproken lagere tarieven dan vreest het bedrijf voor het voortbestaan, staat in een brief aan de klanten.

Enstroga begon vorige week met het versturen van brieven waarin de kleine energieleverancier eenzijdig energiecontracten opzegde van klanten die niet akkoord gingen met de hogere tarieven. Die zijn het gevolg van prijsstijgingen op de markt voor stroom en gas, iets waaraan het bedrijf naar eigen zeggen geen schuld heeft.

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) stak een stokje voor die eenzijdige opzegging van de levering van stroom en gas. Dat is namelijk niet toegestaan in het winterseizoen, dat loopt van oktober tot april. De consumentenwaakhond bepaalde dat Enstroga de weigeraars energie moet blijven blijven leveren tegen de eerder afgesproken lagere tarieven.

Extreem oneerlijk

De maatschappij noemt deze maatregel ‘extreem oneerlijk’ voor kleine leveranciers. In de noodkreet aan de weigeraars vraagt Enstroga hen andermaal akkoord te gaan met de hogere tarieven, maar wijst tegelijkertijd op alternatieven. Een gemiddeld huishouden zou volgens de nieuwe tarieven bij Enestroga maandelijks 360 euro kwijt zijn per maand. Het bedrijf erkent dat het daarmee zeker niet de goedkoopste is en wijst nadrukkelijk op aanbiedingen bij andere energieleveranciers.

Consumenten hoeven er volgens de waakhond niet voor te vrezen dat ze geen gas of elektriciteit meer ontvangen als hun leverancier toch in financiële problemen komt. ‘De ACM kan niet ingrijpen in de financiën van een bedrijf, maar kan wel de vergunning intrekken als de leveringszekerheid in het geding is. Alle klanten van het bedrijf worden dan ‘verdeeld’ over de overige vergunninghouders.’

Niet overstappen

Het verzoek van Enstroga aan klanten om vrijwillig over te stappen naar een andere energieleverancier staat haaks op het advies van online vergelijkingssites. Zij raden Nederlanders voor het eerst in hun bestaan aan om niet over te stappen. De sites adviseerden Nederlanders tot de eerste week van oktober om hun energieprijzen een jaar vast te zetten maar door de extreme prijsstijgingen en tariefschommelingen raden ze aan om op de korte termijn niets te doen. Een advies dat compleet tegen hun verdienmodel in gaat.

,,De prijsstijgingen zijn de laatste dagen zo extreem dat er veel onrust in de markt is”, zei Sanne de Jong-Bins van grote speler Gaslicht.com op 9 oktober tegen deze site. Veel mensen zijn paniekerig, constateert de vergelijker. ,,We willen hen tegen zichzelf en dergelijke hoge prijzen beschermen. Het is verstandiger om af te wachten.”

DGB Energie

Enstroga is niet de enige energieleverancier die klanten een brief stuurde waarin de leveringsovereenkomst eenzijdig werd opgezegd. De ACM ontving verschillende meldingen van consumenten en vermoedde een verband met gestegen energieprijzen. ,,We krijgen ook signalen dat dat genoemd wordt in brieven. We wijzen consumenten daarom op de rechten die ze hebben”, zei een woordvoerder van de autoriteit begin oktober tegen deze site.

De waakhond begon daarop een onderzoek naar klachten over energiebedrijf DGB Energie. Dat zou de sterk gestegen prijzen voor gas en elektriciteit als reden opgeven voor eenzijdige opzegging in brieven aan klanten. Die zouden zouden ook te horen krijgen dat hun overeenkomst met vaste prijs wordt stopgezet en dat ze een contract met een variabele prijs aangeboden krijgen. De energieleveranciers zouden daarbij naar de algemene voorwaarden wijzen of als argument gebruiken dat er sprake was van wanbetaling.

Hoge inkooptarieven

De prijzen van gas en stroom zijn de afgelopen weken enorm gestegen. De stijgende gasprijzen zadelen bedrijven en huishoudens op met fors hogere kosten. Ook jaagt het de inflatie de hoogte in.

Energieleveranciers komen in de financiële problemen als ze de hoge inkooptarieven, veroorzaakt door met name de lage gasvoorraden, niet doorrekenen aan hun klanten. Dat kunnen ze echter lang niet in alle gevallen doen. Een groot deel van de consumenten heeft vorig jaar het uitzonderlijk lage tarief voor twee, drie of zelfs vijf jaar vastgezet. Eén op de drie huishoudens zal dan ook niets merken van de prijsverhogingen. De klappen vallen bij het deel van de klanten bij wie het contract net is afgelopen.