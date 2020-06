Energienota gaat fors omlaag, maar overstappen kan nog altijd lonen

De energietarieven van variabele energiecontracten gaan fors omlaag per 1 juli. Zo verlaagt Oxxio de rekening met gemiddeld 149 euro op jaarbasis en haalt Vattenfall 112 euro van de energienota af. Dat deze energiecontracten goedkoper worden, hebben we te danken aan de historisch lage productiekosten voor energie tijdens de coronacrisis.

Vergelijkingssite Gaslicht.com deed een rondgang onder aanbieders van stroom en gas in Nederland. Oxxio heeft laten weten dat de rekening voor klanten met een variabel contract met gemiddeld 149 euro op jaarbasis zal dalen bij gemiddeld verbruik (2800 kWh stroom en 1200 m3 gas).



Ook Essent, Eneco en Vattenfall laten weten dat de variabele tarieven zullen dalen. Bij Vattenfall gaat dit om een daling van ongeveer 112 euro, op basis van een verbruik van 3500 kWh en 1500 m3. Bij Essent en Eneco is het tarief nog niet bekend.

Slapers

Elk jaar veranderen de meeste energietarieven van variabele contracten op 1 januari en 1 juli. De verlaging van komende maand pakt gunstig uit voor veel huishoudens, maar toch betekent dit niet per se dat ze het voordeligst uit zijn. Huishoudens weten vaak niet dat ze te veel betalen voor hun energie, het zijn de zogenoemde ‘slapers’.



Bij energieontracten voor bepaalde tijd liggen de kosten doorgaans een stuk lager dan bij een variabel contract. Dan krijgt je vaak korting op het tarief en zet je dat voor één of zelfs meerdere jaren vast. De Consumentenbond en energievergelijkers raden consumenten daarom aan om te onderzoeken of het voor hen interessant is om over te stappen.

Ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens heeft nog een energiecontract met variabele tarieven. ,,Mensen hebben vaak een variabel contract als bijvoorbeeld het vorige contract is afgelopen”, aldus Sanne de Jong, business unit manager van Gaslicht.com. ,,De tarieven hiervan liggen doorgaans hoger dan bij contracten voor bepaalde tijd. Het verschil tussen deze contracten kan op dit moment op jaarbasis oplopen tot wel 500 euro voor een gemiddeld huishouden. Het is dus niet nodig om te wachten tot 1 juli met overstappen.”

Overstapgekte

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil dat leveranciers klanten tijdig op de hoogte brengen van de variabele tarieven zodat ze genoeg tijd hebben om over te stappen. In de praktijk zou dat een periode van 30 dagen betekenen, maar een hoop energieleveranciers laten nog niks los over de variabele tarieven per 1 juli. Gaslicht.com verwacht dat een dezer dagen de tarieven van alle leveranciers bekend worden.



Volgens de vergelijkingswebsite ontstond er na het uitbreken van de coronacrisis een ware overstapgekte. Vanwege de warme winter, het lage verbruik dankzij de crisis en een wereldwijde prijzenoorlog om olie, zijn gas en stroom extreem goedkoop. Hierdoor zal het tarief voor variabele contracten in de tweede helft van het jaar dus gunstiger uitpakken.