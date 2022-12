Er zitten duizenden beestjes in en rond de kerstboom, kan en moet je daar iets tegen doen?

Wie tijdens deze kerstperiode natuurlijke versieringen van buiten in huis haalt, haalt ook een hoop kleine beestjes in huis. Ze kunnen door de hoge temperatuur binnen wakker worden en op zoek gaan naar eten. Welke dieren zijn dit en moet en kan je hier iets tegen doen?

Stel, je haalt haardhout binnen om een gezellig vuurtje te stoken. Het zou dan kunnen dat er ineens allemaal kleine kevertjes in huis rondlopen. Het gaat om zachte houtwormkevers. De larven van die kevers leven in dood naaldhout en tasten alleen gedroogd naaldhout aan, zo meldt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Naaldhout? Dan geef je misschien de kerstboom de schuld, maar dit hout is vaak nog te vers voor de larven om in te leven, te verpoppen en uit te kunnen vliegen. De kans is dus groot dat ze uit het haardhout kruipen. ,,Het hout kan trouwens nog veel meer overwinterende beestjes bevatten, zoals pissebedden en spinnen", zegt Aron Kuiper, bioloog en adviseur bij het KAD.

Nauwelijks zichtbaar voor het blote oog

En wat dacht je van kerststukjes uit het bos? Bosslankmieren maken nesten in holten zoals schors, takken en eikels. Wanneer een tak gebruikt wordt in een kerststukje kan een hierin levende mierenkolonie - bij deze soort gaat het om 50 tot 100 mieren - op zoek gaan naar voedsel.

En dan de kerstboom. De Noorse entomoloog Bjarte Jordal kwam eerder tot de conclusie dat er wel 25.000 beestjes in een boom leven. ,,De insecten doen een winterslaap en zijn dan over het algemeen inactief. Maar ze worden wakker als de kerstboom binnen staat. Door de warmte en het licht, denken de beestjes dat de lente is begonnen. Zo komen ze tot leven", legde hij in het onderzoek What lives in my christmas tree? uit.

Volledig scherm Een springstaartje op een herfstblad. © Marit van Ekelenburg

Waarom jij die nooit hebt gezien? Veel van de beestjes zijn nauwelijks zichtbaar met het blote oog, en daarnaast verstoppen ze zich graag. Als je er echt achter wil komen wat er allemaal in je boom leeft, moet je volgens de Noor je kerstboom eens uitschudden boven een wit laken.

Kuiper: ,,In kerststukjes, kerstbomen, haardhout en andere natuurlijke materialen die binnen worden neergezet kunnen soms honderden dieren hun schuilplek hebben. Niet alleen mieren, kevers of mijten kunnen we aantreffen, maar ook spinnen, springstaarten en allerlei andere kleine dieren.”

Kan en moet je hier iets tegen doen?

Hoe erg is dit nu, en kun je er iets tegen doen? Wat betreft het haardhout en de kevers: haal niet te veel hout in één keer binnen, maar alleen de hoeveelheid die je in een dag verstookt. ,,Dat voorkomt veel overlast”, zegt Kuiper. En die bosslankmieren: die kunnen in huis niet lang overleven. Haal je volgens Kuiper de kerstversiering waarin het nest zich bevindt weg, dan ben je er vanaf.

Quote Let er wel op dat levende dieren soms weer uit de stofzuiger­zak kunnen kruipen Arno Kuiper

En over het algemeen kunnen de diertjes geen kwaad en is er geen reden tot paniek. Want door een tekort aan voedsel en vocht overleven veel dieren het binnenshuis niet lang. Dode dieren of beestjes die aan de wandel gaan, kan je volgens het KAD oppakken of opzuigen met de stofzuiger. ,,Let er wel op dat levende dieren soms weer uit de stofzuigerzak kunnen kruipen.”

KAD raadt aan de natuurlijke kerstversiering goed te checken voordat je die naar binnen haalt. Bij het kerstboom is het raadzaam om 'm eerst buiten heen en weer te schudden om een deel van de beestjes los te krijgen. ,,Eventuele achterblijvers kan je zelf met de hand weghalen.” Ongediertebestrijder Rentokil adviseert nog een extra voorzorgsmaatregel: hou je boom weg van je kamerplanten, zodat de dieren niets te eten hebben.

