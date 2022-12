Erik en Femke wonen in het huis van de toekomst (en het kostte nog geen twee ton)

Zilver, papier en steeds minder vaak een Nordmann: dit zijn de kerst­trends van 2022

Kerst is in aantocht en dus toveren we ons huis weer sfeervol om. Ook dit keer pakken we uit, maar wél met een duurzaam karakter. Styliste van vtwonen, Marianne Luning, praat ons bij over de kersttrends van 2022.

11 december