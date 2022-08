Eruit met dat rolgordijn: verduisterende gordijnen kunnen praktischer én mooier

,,We willen allemaal mooie en, als daar behoefte aan is op bijvoorbeeld de slaapkamer, verduisterende raambekleding. Natuurlijk kan je dan rolgordijntjes aan het raam toevoegen, maar die gaan klapperen zodra je een raam openzet en langs die gordijnen ontstaan vaak alsnog kieren met licht. Daarbij zijn het ook niet echt sfeermakers.

Voor mijn eigen slaapkamer wilde ik graag gedrapeerde gordijnen met linnenlook, maar linnen is geen verduisterende stof. Meta Poulain, de naai- en stofexpert van vtwonen, tipte mij de dubbele gordijnrail, waar je een normaal gordijn en een gordijn van verduisterende stof in exact dezelfde maten aan ophangt. Het resultaat is één afgewerkt geheel met gordijnen die exact parallel lopen. Zo creëerde ik de look die ik wilde, met de gewenste verduistering. Het fijne van deze oplossing is dat ik er ook voor kan kiezen om alleen de linnenlook gordijnen te sluiten voor een luchtiger effect. En de gordijnen kunnen apart gewassen worden. Dat is een groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld gevoerde verduisterende gordijnen.”

Hoe laat je die raambekleding nu goed passen in de ruimte, wat betreft kleur en sfeer?

,,Ik heb zelf eerst een muurkleur en vloer gekozen voordat ik een keuze maakte over de gordijnen. Op de muren kwam een licht beige tint, die we doortrokken op het plafond. Zo’n kleur geeft een ruimte al een hele andere look-and-feel. Omdat de ruimte beige is en niet spierwit, is het mooi om voor niet te donkere gordijnen te gaan, omdat dat het geheel te donker zou maken. De gordijnen zijn daarom een nuance donkerder dan de kleur op de muur.

Het kan overigens ook heel mooi zijn om alles in dezelfde kleur uit te voeren. Maar voeg in dat geval altijd ergens een klein contrast toe, door bijvoorbeeld voor een zwarte gordijnrail te kiezen of de kozijnen een contrastkleur te geven. Zo’n kleine tegenhanger geeft de ruimte balans en nuance.”

En wat zou je adviseren aan mensen die met veel kleur of contrast willen werken?

,,Een slaapkamer heeft een grote vlakverdeling, waar je lekker mee kunt spelen. Stel dat de muren van de kamer blauw zijn, kies dan niet voor blauwe gordijnen, maar kijk naar de kleur van de vloer en laat die kleur in je gordijnen terugkomen. Is de vloer van blank hout, dan kies je dus voor beige gordijnen. Je kan een kleur ook terughalen door het te matchen met je beddengoed. Er ontstaat harmonie als de kleuren goed over de ruimte verdeeld zijn.”

Welke trends zijn er nog te benoemen op het gebied van raambekleding?

,,Linnen en katoenen gordijnen passen helemaal binnen de natuurlijke trend waarin zachte, warme tinten de boventoon voeren. De trend van iets te lange gordijnen die nonchalant op de grond rusten is er ook nog steeds. Ze geven een ruimte een eigenzinnige, ongedwongen uitstraling. Het vouwgordijn lijkt een beetje geweest te zijn, maar ik vind het een geweldig alternatief voor een rolgordijn, zeker voor een ruimte als de keuken. Kies wel voor een luchtige, speels vallende stof, zodat het niet te statisch oogt. Laat je die stof terugkomen in de woonkamer, dan creëer je ook weer eenheid in huis.”

