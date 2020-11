Ewa ging van klein balkon naar mega tuin met fruitbomen: ‘Een herinnering aan kindertijd in Polen’

Op een goed te overbruggen afstand van hun huis, zodat de drempel laag genoeg is er geregeld heen te gaan. Zeker in de hoogtijdagen van de coronacrisis was het een groot genoegen, een uitje, om naar de tuin te komen. Misschien waren ze er wel te vaak en was het werk dat moest worden verzet in de tuin wel te snel klaar. Want een tuin die af is, waar niks meer hoeft te gebeuren, vindt Ewa maar saai.