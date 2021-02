Exclusieve wolkenkrabber in New York kraakt onder klachten steenrijke bewoners

Een van de hoogste en duurste woongebouwen van de wereld in hartje New York blijkt geen garantie voor zorgeloos woongenot. Het regent klachten over de kwaliteit van het gebouw op 432 Park Avenue. Zangeres Jennifer Lopez kocht er in 2018 een stulpje, maar deed het snel weer van de hand.

De woontoren aan Park Avenue is 426 meter hoog en ligt in Manhattan, niet ver van Central Park. Het prestigieuze bouwproject met maar liefst 85 verdiepingen en 104 wooneenheden ging in 2011 van start en werd eind 2015 voltooid.

In New York is alleen het One World Trade Center nog hoger. Het is de smalste wolkenkrabber van die hoogte ter wereld. Het ontwerp is van de Uruguayaanse architect Rafael Viñoly. Geschatte kostprijs: ruim 1 miljard euro. Een appartement in zo’n gebouw in Midtown Manhattan kunnen alleen de rijken der aarde zich permitteren. Interesse genoeg: in oktober 2013 was de helft van de wooneenheden al de deur uit.

Schadeclaims

Ruim vijf jaar na oplevering klagen heel wat bewoners steen en been. Ze liggen in de clinch met de ontwikkelaars en met elkaar, schrijft de New York Times. De krant kon schadeclaims van miljoenen dollars inzien over waterschade en mechanische problemen, over frequente storingen van liften en zelfs over krakende muren. Alles zou kunnen worden teruggevoerd tot wat het gebouw zo uniek én duur maakt: de uitzonderlijke hoogte.

De gebreken doen zich volgens ingenieurs niet alleen in de woontoren aan Park Avenue voor, maar ook in andere nieuwe wolkenkrabbers die nog niet zijn opgetrokken volgens de recente bouwtechnische doorbraken.

Badkamer met uitzicht.

Opvallend is dat de meeste miljardair-kopers anoniem wensten te blijven en hun appartement aankochten via slapende vennootschappen. Wél bekend is dat Jennifer Lopez en Alex Rodriguez er een appartement van 370 m² aanschaften in 2018 voor een slordige 12,75 miljoen euro, maar dat een jaar later alweer verkochten. In totaal zou de verkoop van alle appartementen meer dan 2,5 miljard euro opbrengen.

73 miljoen euro voor appartement

In 2016 ging het penthouse op de 85ste verdieping van de hand voor zo’n 73 miljoen euro. Maar als je denkt dat je dan klaar bent, heb je het mis. De problemen in het gebouw gingen namelijk gepaard met aanzienlijke bijkomende kosten voor de eigenaren. De jaarlijkse gemeenschappelijke kosten stegen in 2019 met 40 procent. De verzekeringsbijdrage voor het gebouw is in twee jaar tijd verdrievoudigd, zo bleek in 2020.

Uitzicht vanaf de 75ste verdieping van de woontoren.

Het gebouw herbergt ook een privérestaurant van sterrenchef Shaun Hergatt. Werd de bewoners eind 2015 nog gevraagd om daar jaarlijks minstens 1000 euro te spenderen, die vraag werd dit jaar opgetrokken tot 12.500 euro, ook al is het restaurant nauwelijks open door de coronapandemie. Ontbijt is ook niet langer gratis. Al met al begint de sfeer in de flat eronder te lijden, schetst de New York Times. Het uitzicht is adembenemend, maar bewoners lijken er maar bar weinig van te kunnen genieten.

Volledig scherm © Photo News

De skyline van Manhattan, met links de wolkenkrabber aan 432 Park Avenue.

Volledig scherm De 432 Park Avenue-toren. © cc - steven lek

