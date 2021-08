Extreme schaarste studentenkamers: ‘Soms wel 300 reacties voor één kijkavond’

Kamernood? ‘Gewoon’ 79 kamers te huur in Enschede: ‘Maar niet voor buitenlan­ders’

25 augustus ENSCHEDE - De kamernood in Enschede zorgt ervoor dat de Universiteit Twente voor het eerst in de historie ‘dakloze’ internationale studenten adviseert weg te blijven. Maar is er wel een gebrek aan kamers? Een zoektocht. „Een buitenlander begrijpt de Nederlandse humor niet.”