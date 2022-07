Felgroen, neongeel, zuurstokroze: snoepkleuren winnen aan populariteit in het interieur

vraag 't vtwonenAls je de afgelopen jaren goed hebt opgelet waren het vooral de kleuren wit, beige en grijs die hun stempel op het populaire interieur drukten. Volgens Anne-Flore Muller van vtwonen is er een ommekeer gaande: knallende, felle kleuren winnen terrein in de huiskamers.

,,Het begon met kleine accessoires zoals kaarsen”, zegt Anne-Flore. ,,Daarna soms wat neonkleuren rond de eettafel. Inmiddels zie ik in magazines en winkels grote stoelen of banken in het roze. En bij de designbeurs in Milaan vielen ook de felle kleuren op. Je huis kan en mag wat meer een snoepwinkel zijn.”

Je bedoelt dus nadrukkelijk niet de pastelkleuren die bijvoorbeeld in de Kleur van het Jaar van Flexa naar voren kwam?

,,Nee, niet pastel, echt van die felle neonkleuren. Het is natuurlijk niet zo dat pastel ineens tot het verleden behoort. En ook het beige of greige (grijsbeige) is nog steeds een welkome trend. Het bestaat naast elkaar en je kunt het goed combineren. Als je het niet te heftig wil maken, dan geef je het beige interieur wat kleuraccenten.”

Maar het is wel onmiskenbaar nieuw in interieurland?

,,Absoluut, ik vind het een van de grootste trends van het moment. Kijk naar de smileys en vrolijke kleurtjes in etalages. Ik denk dat we de afgelopen jaren een rustige, veilige thuisbasis wilden creëren vanwege de pandemie. Nu barst het leven wat meer los en daar horen outgoing kleuren bij.”

Volledig scherm Styling Frans Uyterlinde. © Jansje Klazinga

Wat bedoel je met ‘het leven barst los’?

,,Ja, het gaat weer zoals we het kenden: het sociale leven bruist en mensen gedragen zich expressiever. Dat zie je echt terug in het interieur. Bij kleding noemen ze het kleden naar je gemoedstoestand ‘dopamine dressing’, en in je interieur werkt het eigenlijk net zo. Ik vind het grappig om te zien. Zo wordt kleding of interieur een weerspiegeling van hoe je in het leven staat. Felle kleuren die we veel zien zoals geel, roze en groen staan voor vrolijkheid, liefde en vriendschap.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Je hebt het over meubels met felle kleuren. Worden die kleuren niet op de muur gesmeerd?

,,De een houdt het bij een klein accentje door wat kussens op de bank in knalkleuren te kopen, of een kleurrijk schilderij. De ander wil een fauteuil of grote bank als echte eyecatcher in een felle kleur blauw bijvoorbeeld. Als je klein begint, kun je voelen hoe het is. Het fijne aan een kleur op de muur is natuurlijk dat je het kunt overschilderen als je het toch niet mooi vindt. Maar ook dan zou ik klein beginnen: alleen de schouw in een felle kleur, of één bepaalde muur.”

Moet je niet uitkijken dat bepaalde kleuren met elkaar vloeken?

,,Het leuke vind ik juist dat je heel veel met elkaar kunt combineren. Knalgeel, knalroze, blauw, groen. Ik zou niet zeggen dat die kleuren vloeken, maar ze kunnen we clashen en dat maakt het juist explosief. Ik kijk er naar alsof ik naar een kleurrijke lolly kijk. En als je nou geen kermis in huis wil, is het verstandig om uit te gaan van de 60-30-10-regel die gemeengoed is bij stylisten. Doe 60 procent van je interieur in één kleur, 30 procent in eentje die daar dicht tegenaan ligt en 10 procent in een accentkleur. Dan voelt de verdeling van de kleurvlakken het meest logisch.”

Wil je meer weten over de 60-30-10-regel en hoe je die toepast in je eigen huis? De experts van vtwonen leggen het verder uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.