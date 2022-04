Flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen: ‘Ze willen zelf een bestaan opbouwen’

NK Tegelwippen Tegelwip­pers opgelet: onder de bestrating ligt zout, daar houden nieuwe planten niet van

Ruim honderd gemeenten in Nederland doen mee aan het NK Tegelwippen dat deze week is begonnen. Tot 31 oktober kan iedereen zich aanmelden en tegels vervangen voor groen in z’n eigen (gevel)tuin, maar ook in de buurt als de gemeente daar toestemming voor geeft. Zeeuwse deelnemers krijgen advies van experts.

25 maart