Flinke toename van muggen verwacht: zo houd je ze buiten de deur

Soorten muggen

In Nederland leven zo’n veertig soorten muggen. De meest voorkomende soort mug is de huissteekmug. Deze soort is vooral actief vanaf mei tot augustus. Met juli en augustus als piekmaanden.

Een andere soort is de wintersteekmug. Deze soort, de naam zegt het al, leeft in de winter.

De Aziatische tijgermug is gesignaleerd in Nederland en wordt de laatste jaren goed in de gaten gehouden in verband met de mogelijke verspreiding van tropische infectieziekten zoals het Westnijlvirus.

De kans dat muggen in Nederland ziekteverwekkers overdragen op mensen is zeer klein volgens het RIVM. Toch wordt er in de toekomst wel rekening mee gehouden.