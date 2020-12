Framing op Funda: dit is wat verkoopteksten écht betekenen

Meer huizen in de verkoop, ‘korting’ op vrijstaan­de woningen

8 december In de maand oktober zijn fors meer woningen verkocht en de intentie om huizen in de verkoop te zetten groeide in november verder. Ondertussen worden vrijstaande woningen voor minder dan de vraagprijs verkocht, maar het algemene beeld op de woningmarkt blijft: grote krapte, stijgende prijzen.