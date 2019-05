Funda-directeur: In de toekomst koop je binnen paar minuten een huis

Deze producent van natuurste­nen keukenbla­den wil kinderar­beid uitbannen

14 mei Hoe weet je of het natuurstenen aanrechtblad in je keuken door volwassenen is geproduceerd en niet door kinderen? Het antwoord is even simpel als problematisch: niet. De branche in Nederland en Vlaanderen gaat wel z'n best doen om het beter in kaart te brengen. De politiek voert de druk op en een producent van keukenbladen uit Helmond gaat voorop in de strijd.