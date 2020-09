Geef je tuin een wellnesskuur: met deze tips help je planten er weer bovenop

Mi­cro-wo­ning lokt starters: 'Voor mij is het groot zat én wel betaalbaar’

16 september De bewoners van de vier nieuwe 'microwoningen’ in Waalwijk hebben de felbegeerde sleutel. Het project Living First Mini trekt veel belangstelling. Want de roep om betaalbare, kleinere woningen is groot. ,,Iedereen stort zich er op.”