‘Geen beestjes in bed!’ Zo houd je het bed schoon en fris

Verontwaar­di­ging over rijtjes­huis van 1,5 miljoen: ‘Amsterdam­mers zijn de pineut’

7:01 Het riep een keur aan verbaasde en verontwaardigde reacties op: een doodgewoon rijtjeshuis in Amsterdam-Zuid dat voor bijna 1,5 miljoen euro te koop is gezet. Volgens SP-wethouder Laurens Ivens zijn gewone Amsterdammers ‘de pineut’. In de bewuste straat overheerst de nuchterheid. ,,Zolang mensen het kunnen betalen, is er toch niets verkeerd aan?’’