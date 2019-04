Geen tijd voor de voorjaarsschoonmaak? ‘Doe gewoon een opfrisronde’

Drie tips die volgens Esther van Dijk het voorjaar in huis halen:



1. Zet ramen en deuren open en laat de frisse lentebries lekker door je huis heen waaien. Hang je beddengoed weer lekker buiten te luchten. Neem binnenkort ook eens de tijd om je matrassen op te frissen en om te keren, je dekbedden te wassen en de gordijnen of vitrage door een sopje te halen.



2. Vervang de accessoires in je huis en kies voor lentekleuren. Zet gekleurde kaarsjes neer, vervang je huidige kussenhoesjes voor hoesjes in pastelkleuren en fleur de boel op met fleurige en heerlijk geurende lentebloeiers. Zo haal je het voorjaar van buiten naar binnen.



3. Haal de bezem of hogedrukreiniger over je terras of je balkon en verwijder eventueel de groenaanslag. Haal de tuintafel en -stoelen weer tevoorschijn en maak ze even schoon voor een fris gevoel. Koop voor een vrolijk gevoel fleurig gekleurde tuinplanten en plant deze in je tuin of in een pot op je balkon.