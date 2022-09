Gek van ritselende ratten slapen Wim en Sandra in de woonkamer: wie komt ze helpen?

VIDEO Frustra­ties in de wijk door trippelen­de plaaggees­ten: ‘Echt álles is aangevre­ten door ratten’

's-HEERENBERG - Ze zitten op zolders, in kelders en in tuinen. De wijk ’s-Heerenberg Oost wordt al lange tijd geteisterd door ratten. Veel buurtbewoners tackelen dit probleem door hun tuinen op orde te maken. Maar omdat niet iedereen hieraan meedoet, lijken de ratten eerder terrein te winnen dan te verliezen. De frustraties in de buurt lopen ondertussen op.

2 oktober