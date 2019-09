Gekte op de woningmarkt: doodgewoon huurhuis in Duiven trekt 800 gegadigden

video Is het einde van de volkswijk in zicht? ‘Ik ga echt niet weg hier’

3 september In de grote steden proberen gemeenten te zorgen voor wat ze noemen ‘gemengde wijken’. Als er te veel sociale woningbouw in een buurt geconcentreerd zit, worden de huurwoningen verkocht of gesloopt om op die plek duurdere koophuizen te bouwen. Het verzet daar tegen is logisch, zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer in ‘De Ochtend Show to go’.