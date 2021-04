Geld over? Deze miljoenenvilla (met privé-nachtclub) staat te koop: ‘Zo’n huis heb ik nog nooit gezien’

Nieuw is het zeker, want het pand met een woonoppervlak van 1100 m² en uitgestrekte landschappelijke tuinen en geweldig uitzicht over de Vinkeveense Plassen is nog niet helemaal afgebouwd. Sterker nog: er heeft nog nooit iemand in gewoond. De eigenaar kocht in 2007 voor 1,75 miljoen euro de voormalige villa die op het perceel aan het water stond, en liet dat slopen.