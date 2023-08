Gemiddeld hypotheekbedrag op hoogste punt sinds april vorig jaar

Een afschrij­ving door Stichting Derdengel­den, waar is dát nou weer van? ‘Moest echt duidelij­ker’

Het is toch even raar als je je bankrekening checkt: er is geld overgeboekt naar ene Mollie. Wie of wat is dat nou weer? Een partij die namens een bedrijf je geld int, net als Adyen of ‘Buckaroo Stichting Derdengelden’. Klopt dat eigenlijk wel?