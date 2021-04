Gerry (58): ‘Ik weiger om in de winter in een dikke trui op de bank te gaan zitten’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Gerry van Campen (58) uit Nijmegen.

Hoe woont u?

,,Ik woon in een maisonnette in een nieuwbouwcomplex in Nijmegen. We wonen er met z’n tweeën. We zitten op de hoek en het woonoppervlak is 100 vierkante meter. Boven en onder 50 vierkante meter. Onze woning is vier jaar geleden opgeleverd, dus de isolatie is ook uit die tijd en daarmee dik in orde. We wonen aan het spoor en we horen de treinen niet, dus dit geldt voor zowel warmte als geluid.”

,,De verwarming loopt via stadswarmte. Ons huis wordt verwarmd door restwarmte van een fabriek hier. Dat water wordt hierheen getransporteerd. Dat is de ellende. Aan de ene kant snap ik het wel en vind ik het goed. Die warmte zou anders gewoon verloren zijn gegaan. Aan de andere kant heb ik geen keuze. Ik kan mijn energieleverancier niet kiezen, de prijs staat vast en ik kan ook niet zeggen dat ik bijvoorbeeld liever een cv-ketel of warmtepomp heb.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Het afgelopen jaar hebben wij aan stroom 1539 kWh in de daluren verbruikt en 1674 kWh in het normaaltarief. We wonen er nu vier jaar en het verbruik daalt nog steeds, dus dat is positief. Het warmteverbruik was 26,72 GJ. Samen kostte ons dat 1646,84 euro.

,,Ik weet alleen niet of dat goed of slecht is. Zo heb ik afgelopen jaar voor het eerst de vloerverwarming boven helemaal uitgezet. En het jaar daarvoor was mijn warmteverbruik 27,71 GJ. Moet ik voor zo’n kleine besparing koude voeten hebben? Er is me veel onduidelijk. Zo werkt de stadsverwarming met een apparaat dat in het stopcontact zit. Daarmee verbruik ik dus weer stroom. Net als met mijn installatie voor warmteterugwinning die de lucht zuivert. Dat is overigens wel een fijn systeem. Je zou de ramen eigenlijk niet meer open hoeven doen. Maar ik heb geen idee wat die apparaten verbruiken. En moet ik die alleen in de zomer aanzetten en in de winter niet?”

Bent u zuinig met energie?

,,Nee, ik ben niet zuinig. Ik raak twee keer per jaar mijn thermostaat aan. Als het koud begint te worden, zet ik hem op 22 graden. En in april zet ik hem weer uit. Verder kom ik er niet aan. We hebben slimme lampen in huis, die automatisch aan en uit gaan. Uiteraard zijn die zuiniger, maar ik vind dat gewoon geweldig. Ik zit de hele dag mijn home assistant te programmeren. Gemak dient de mens. Toevallig hebben we onlangs wel een nieuwe wasmachine gekocht. Die zijn tegenwoordig standaard al heel zuinig, volgens mij is het een A+. De vaatwasser zet ik wel altijd pas na 23.00 uur in de avond aan, voor het daltarief. Maar ik weiger om in de winter in een dikke trui op de bank te gaan zitten.”

Woont u prettig?

,,Ja, dat zeg ik volmondig. We hebben van niemand last, horen de buren niet en zitten comfortabel. Liefst had ik nog een groter balkon gehad! Maar we hebben een heel mooi uitzicht over de stad en het centrum is dichtbij.”

Verantwoording

Deze aflevering van Energierekening is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. Zijn reactie:

,,Wat betreft de opmerking over de vloerverwarming in het bovengedeelte: Het geringe verschil in verbruik kan veel oorzaken hebben. Als het verbruik inclusief warm water is en er is meer of langer gedoucht, dan kan dat een oorzaak zijn. Het kan ook zijn dat het vorig jaar kouder was of dat de basisinstelling van de vloerverwarming sinds dit jaar op een hogere temperatuur is gezet. Het kan een idee zijn om te kijken (eventueel met behulp van een installateur) of de instellingen anders of zuiniger ingesteld kunnen worden. Kortom, er kunnen veel redenen voor dit (gevoelsmatig) geringe verschil zijn. De pomp van de vloerverwarming verbruikt inderdaad stroom, maar dat verbruik is, uitgaande van een moderne pomp, niet significant. Een WTW-unit levert meer aan besparing op dan dat die aan elektra kost. Voor de warmere zomerdagen kun je bij de meeste WTW-systemen, zodra het buiten minder warm is dan binnen en je het binnen koeler wenst te krijgen, een bypass-klep openen.”



