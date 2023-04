Getest: dit is de beste espressomachine met koffiecup

Espressomachines zijn er in verschillende soorten. Je hebt de volautomaat, waarmee je veel soorten koffie automatisch kunt bereiden. Volautomaten malen zelf de koffiebonen en zetten automatisch een espresso. Je kunt vaak van alles instellen.

Een pistonmachine of halfautomaat kies je als je alles zelf tot op - bij wijze van spreken - de millimeter wilt instellen voor het kopje koffie dat voor jou het allerlekkerst is.

Met een koffiecupmachine kies je voor gemak en eenvoud. Je legt er een capsule of cupje in en met één druk op de knop heb je een kopje koffie. Bekende merken zijn Nespresso en Dolce Gusto. Maar ze zijn er ook van Lavazza, Illy en Segafredo.

De Consumentenbond test koffiecupmachines onder meer op gebruiksgemak, snelheid, temperatuur en de kwaliteit van de espresso. Er zijn in totaal 298 espressomachines getest, waarvan 77 espressomachines met koffiecup.

Een koffiecupmachine van Sage is Beste uit de Test. Een model van Krups is Beste Koop.

Beste uit de Test: Sage Nespresso Creatista Uno SNE500

Volledig scherm Best geteste koffiemachine met cups. © Consumentenbond

De Sage Nespresso Creatista Uno SNE 500 is een espressomachine voor Nespresso cups, voorzien van een automatisch stoompijpje voor het opschuimen van melk. Er zijn instelmogelijkheden voor de hoeveelheid en melktemperatuur en textuur. Het is een prima apparaat dat een uitstekend kopje koffie zet.

Eigenlijk heeft deze Sage Nespresso Creatista Uno nauwelijks echte minpunten. Hij schuimt de melk eenvoudig op, zet erg goede espresso, is goed schoon te maken en maakt niet veel lawaai. Bovendien is dit apparaat makkelijk te ontkalken en het energiegebruik is ook goed.

Is er dan helemaal niks negatiefs te noemen? Niet echt. Al is er wel een onderdeel waar deze Sage net iets minder op scoort, namelijk het melkschuim. Hoewel het melkschuim in orde is, kan de kwaliteit tóch beter. Je hebt ook best wat melk nodig om de minimale hoeveelheid melk in het kannetje te bereiken.

Bovendien is deze koffiecupmachine met 345 euro best duur. Daar staat tegenover dat je met de Sage Nespresso Creatista Uno SNE500 een erg goed apparaat in huis haalt.

Beste Koop: Krups Dolce Gusto Infinissima KP173B

Volledig scherm Beste koop koffiemachine met cups. © Consumentenbond

De Krups Dolce Gusto Infinissima KP173B is bijna zeven keer goedkoper dan de Beste uit de Test van Sage. Dat is een fors verschil. Toch presteert de Krups ook heel goed. Zo maakt hij een uitstekend kopje espresso. Hij is gemakkelijk te bedienen, vraagt weinig onderhoud en warmt snel op.

Met de prijs-kwaliteitverhouding van de Krups Dolce Gusto Infinissima KP173B zit het wel goed. Al zijn er wel wat punten waar hij het een beetje laat liggen. Bijvoorbeeld zijn energieverbruik. Dat is aan de hoge kant voor een dergelijke machine. De kopjeshouder is niet heel gemakkelijk te verstellen.

Een punt waar je zeker rekening mee moet houden is dat de koffiestroom niet automatisch stopt. Je moet er dus even bij blijven om het apparaat zelf op tijd uit te zetten als je kopje vol is.

Maar wie met deze zaken kan leven, heeft aan deze Krups een niet te dure, goede koffiecupmachine.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.