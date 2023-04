Getest: dit is de beste inductiekookplaat van 80 centimeter breed

Inductiekookplaten zijn er in verschillende soorten en maten. Je hebt ze van een bescheiden 60 centimeter breed en je hebt ze van 90 centimeter of zelfs nog breder. En dan zijn er ook nog inductiekookplaten mét en zonder afzuiging in de kookplaat. Welke je kiest hangt af van je eigen wensen en behoeften.

Inbouw-inductiekookplaten met vier of meer kookzones hebben een hoog vermogen, wat kan oplopen tot meer dan 10.000 watt (of 10 kW). Daarom is het nodig er een extra elektriciteitsgroep voor aan te leggen.

De Consumentenbond test inductiekookplaten onder meer op koken en bakken, gebruiksgemak, energieverbruik, geluid en veiligheid. Er zijn in totaal 120 platen getest, waarvan 49 stuks 80 centimeter breed zijn.

Een inductiekookplaat van 80 centimeter van Bosch komt als Beste uit de Test. Een andere van AEG is Beste Koop.

Beste uit de Test: Bosch PIV851FC5E Serie 6

De Bosch PIV851FC5E Serie 6 is een van de zuinigste inductiekookplaten uit de test. Hij laat zich makkelijk schoonmaken en de bediening is duidelijk en makkelijk.

Deze Bosch heeft genoeg ruimte om alle vijf de kookzones tegelijk te gebruiken. Zelfs met grote pannen is dat geen enkel probleem. Met de grootste kookzones breng je een pan water snel aan de kook. Sudderen is ook geen enkel probleem. Dat doe je het best op de twee kleinste zones.

Dit apparaat is eenvoudig te bedienen. Elke kookzone heeft zeventien powerlevels die je bedient met dezelfde grote slider. Die slider is nauwkeurig en reageert snel, zodat je makkelijk heen en weer kunt schakelen tussen de verschillende kookzones.

Elke kookzone heeft een eigen boostfunctie. Met deze functie verhoog je het vermogen van de plaat tijdelijk zodat je je eten sneller aan de kook brengt. Nadeeltje is wel dat je slechts twee zones tegelijk kunt ‘boosten.’

Beste Koop: AEG IKB8440SFB

De AEG IKB8440SFB heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding. Alle kookzones tegelijk gebruiken, is geen probleem. Ook niet met grote pannen. Hij is makkelijk te bedienen. En wie een stoofpotje wil laten sudderen zal niet teleurgesteld worden.

Deze kookplaat scoort prima op gebruiksgemak. Mede omdat alle kookzones hun eigen bediening en makkelijk afleesbare display hebben. Mocht je per ongeluk een lege pan op een ingeschakelde kookzone zetten, schakelt de plaat automatisch uit. Datzelfde gebeurt als een pan overkookt.

Deze AEG heeft wel een nadeel: hij produceert aardig wat geluid. Direct als je hem inschakelt hoor je een vervelende elektrische zoem. Die wordt weliswaar later minder, maar blijft toch duidelijk hoorbaar.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

