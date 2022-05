Getest: Dit is de beste steelstofzuiger

Een steelstofzuiger is ideaal voor klusjes tussendoor. Even die broodkruimels onder de keukentafel vandaan zuigen bijvoorbeeld. Of snel de haren van je hond of kat verwijderen voor de visite aanbelt.

Steelstofzuigers werken op een accu, die het meestal niet lang genoeg volhoudt om je hele huis mee te zuigen. Op de hoogste zuigstand heeft de accu het meestal na een kwartier wel gehad. Op een lagere stand kun je langer zuigen, maar dan is de zuigkracht ook wel een stukje minder. Toch zijn de meeste steelstofzuigers prettig in gebruik, vooral omdat ze geen snoer hebben.

De Consumentenbond test steelstofzuigers op onder meer zuigprestaties, gebruiksgemak, gebruiksduur en lawaai. Er zijn 111 steelstofzuigers getest die op dit moment online verkrijgbaar zijn.

Twee steelstofzuigers zijn Beste uit de Test. We beschrijven alleen het exemplaar van Samsung, dat het goedkoopst van de twee is. Een ander apparaat van Samsung is Beste Koop.

Beste uit de Test: Samsung Jet 70 Complete/VS15T7036R5

Volledig scherm © Consumentenbond

Voor het zuigen van tapijt is de Samsung Jet 70 Complete de ideale stofzuiger. Ook op harde vloeren doet hij het goed. En de kruimelzuiger zuigt uitstekend. Een stuk minder goed is de zeer korte gebruiksduur. In de hoogste stand houdt hij het op een volle accu net 7 minuten vol.

Deze steelstofzuiger is met 2,5 kilo licht. Vandaar dat hij prettig in gebruik is als je de trap stofvrij wilt maken. Daarnaast kun je het hoofdmondstuk heel makkelijk aan de kruimelzuiger klikken. Ook niet verkeerd: het stofbakje is 1 liter, dat is groter dan gemiddeld.

Vooral voor een snelle stofzuigbeurt tussen de bedrijven door op tapijt is deze Jet 70 Complete een heel prettige stofzuiger. Maar omdat de accu - op vol zuigvermogen - al binnen 7 minuten leeg is, zul je er niet in een keer je hele huis stofvrij mee kunnen maken. Al is dat natuurlijk ook afhankelijk van de grootte van je woning. Het is - meestal - beter een lagere zuigstand te kiezen.

Beste Koop: Samsung Jet 60 Turbo/VS15A6031R1/EN

Volledig scherm © Consumentenbond

Deze Jet 60 van Samsung scoort net wat minder dan de Jet 70 van Samsung. Maar hij is ook een stuk goedkoper. Het is letterlijk een lichtgewicht, want hij weegt nog wat minder dan de Jet 70, die ook al niet zwaar is.

Hoewel de meeste prestaties best goed zijn, geldt dat zeker niet voor de accuduur. In de hoogste zuigstand houdt hij het niet langer dan 7 minuten vol. Daarnaast glijdt hij niet echt soepel over het tapijt. En hij laat nog wel wat kruimels liggen als je een harde vloer zuigt. Bovendien maakt deze Jet behoorlijk wat herrie.

Maar er zijn ook belangrijke pluspunten. Met stof op een harde vloer heeft dit apparaat geen enkele moeite. Huisdierharen op een tapijt zijn weg voor je er erg in hebt. En omdat deze Samsung behoorlijk licht is, is hij ook uitstekend hanteerbaar op de trap.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

