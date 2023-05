Getest: Dit is de beste wasmachine voor grotere huishoudens

Wat is de beste wasmachine voor een gezin van 5 personen of meer? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

Wassen met een volle machine is energiezuiniger en je krijgt schonere was. Het is dus slim om een wasmachine te kiezen met een vulgewicht dat bij jouw huishouden past. Voor een klein huishouden (tot 4 personen) heb je meestal genoeg aan een vulgewicht van 5 tot 8 kg. Voor grotere huishoudens kun je beter kiezen voor een vulgewicht van minimaal 9 kg.

De Consumentenbond test wasmachines op onder meer schoonwassen, spoelen, centrifugeren, energie- en waterverbruik en snelheid. In totaal zijn er ruim 175 wasmachines getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn. Daarvan vallen er 85 in de categorie wasmachines voor grotere huishoudens.

Binnen die categorie komt een model van Miele als Beste uit de Test. Een wasmachine van Bosch is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Miele WSD 164 WCS

Deze wasmachine van Miele blinkt uit in wassen en centrifugeren. De WSD 164 WCS heeft een witte deur. Hij is ook verkrijgbaar met een grijze deur en uitgebreidere waterbeveiliging, de WED 174 WPS.

Zowel katoen als synthetisch wasgoed wast hij erg goed schoon. En ook centrifugeren doet hij prima. De wasprogramma’s zijn vrij snel. Daarbij is hij ook erg zuinig met water. Vooral tijdens het katoenprogramma verbruikt hij relatief weinig water. Wat betreft energie is juist het programma voor synthetische erg zuinig. Maar ook het katoenprogramma doet dat goed.

De machine is over het algemeen makkelijk in gebruik en voorzien van veel technische snufjes. Zo kun je gebruikmaken van automatische wasmiddel- en wasverzachterdosering (CapDosing). En met een app kun je de wasmachine op afstand bedienen. Hij heeft ook een speciaal programma waarmee je kunt voorstrijken met stoom.

Tijdens wassen is de machine erg stil. Tijdens centrifugeren maakt hij wat meer herrie dan gemiddeld.

Daarnaast zijn er nog enkele minpuntjes. Tijdens het katoenprogramma spoelt hij de was slecht. Terwijl hij synthetische was juist uitstekend spoelt. Daarnaast gaat het volstoppen en leeghalen van de trommel wat lastig.

Beste Koop: Bosch WGG04407NL

Deze wasmachine van Bosch heeft op dit moment de beste prijs-kwaliteitverhouding. Met een 7,4 scoort hij niet veel lager dan de Miele. En hij is een flink stuk goedkoper.

Wat betreft uitvoering is deze wasmachine van Bosch wat eenvoudiger dan de Miele. Zo heb je geen automatische wasmiddeldosering en geen programma met stoom. Wel kun je hem op afstand via een app bedienen.

Schoonwassen doet hij goed. Hij wast katoen het beste schoon, maar ook synthetisch wasgoed doet hij prima. Synthetische was spoelt hij ook erg goed. Spoelen van katoen is hij, net als de Miele, slecht in.

Verder is hij prettig in gebruik en maakt hij tijdens wassen niet veel herrie. Tijdens centrifugeren maakt hij wel wat meer herrie dan gemiddeld.

Ook deze wasmachine heeft nog een paar minpunten. Naast dat hij slecht is in spoelen van katoen, duren de wasprogramma’s ook wat langer dan gemiddeld. Vooral het programma voor synthetische was duurt lang. Ook gaat het vullen en legen van de trommel niet heel soepel.

