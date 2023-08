Geur, schuim en reinheid, deze allesreiniger wint de test: ‘Je voelt het vuil in de doek trekken’

‘Horrorlift’ drijft bewoners tot waanzin: ‘Ik verhuis liever gisteren dan vandaag’

Bewoners van appartementencomplex Linq in Oldenzaal zijn ten einde raad. Al zeker 8 jaar hebben zij te maken met een ‘horrorlift’. De buren voelen zich in de steek gelaten door de verhuurder. „Mensen zitten opgesloten in hun eigen huis.”