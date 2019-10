Glimmend paleisje op de Amsterdamse P.C. te koop voor 1.9 miljoen euro

Een appartement aan de befaamde Pieter Cornelisz Hooftstraat in Amsterdam trekt de aandacht van Funda-bezoekers. Het glimmende paleisje past perfect bij de dure winkels in de buurt en de prijs is voor een woonoppervlak van 117 vierkante meter niet voor de poes: 1.895.000(!) euro.

Dat is ruim 15.000 euro per vierkante meter. Maar je krijgt dan wel het Melkmeisje van Johannes Vermeer cadeau, grapt iemand op Twitter.



De woning maakt deel uit van het appartementencomplex Vondelstaete, gelegen in de buurt van het Vondelpark en op steenworp afstand van het Museumplein. Bewoners van het complex kunnen gebruikmaken van het zwembad, de sauna, fitnessruimte en parkeerkelder.

De Nederlandse ontwerper Marcel Wanders is verantwoordelijk voor het excentrieke interieur. Het appartement heeft een woonkamer, keuken, garderobekamer, één slaapkamer, één badkamer, sauna en een apart toilet. De woonkamer is wit, met decoratieve rococo-elementen op de muur en vloer.



Op Twitter regent het reacties, vooral van mensen die de stijl niet kunnen waarderen. ‘Wat een wanstaltige kitsch’, schrijft iemand bijvoorbeeld. ‘Best wel vreemd dat mensen daar zoveel geld voor over hebben.’ Een ander grapt over migraine na het zien van de foto's.

Het toilet levert ook veel reacties op. ‘Alleen het toilet vind ik mooi’, schrijft iemand. Anderen zijn het daar niet mee eens. ‘Ik deinsde onwillekeurig achteruit toen ik de wc-foto zag’, twittert iemand. Een ander vindt de wc prima, zolang hij zijn zonnebril maar op heeft.



Wie de huidige bewoner is, wordt niet vermeld. De Amsterdamse woning is volgens kadastergegevens in het bezit van iemand die woonachtig is in Monaco.