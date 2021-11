Goud, messing, brons: edelmetalen geven schitterend randje aan modern interieur

Hoe pas je het in, in je eigen interieur?

,,Het is wel echt een statement. Een bronskleurige keuken staat mooi als je van een industriële stijl houdt. Maar met glimmende kleuren is het oppassen geblazen. Zoals ik zei: let erop dat je hooguit één item in die kleur hebt. Eén lamp in de kamer is mooi. Maar niet ook nog de spots. Het materiaal komt meer tot z'n recht als je het in z'n isolement laat schitteren.”



Blijft dit nog lang leuk of is het een hype die weer overwaait?

,,Ik ben natuurlijk geen waarzegger, maar ik denk dat brons wel kans maakt om een lang leven te hebben. Het geeft een warme uitstraling aan je interieur. Dat geldt wat minder voor goud, dat heel erg in your face is.”