Groot aantal huiseigenaren sluit hypotheek over om te besparen

RekenvoorbeeldHet aantal hypotheekaanvragen was in december erg hoog, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). De opvallende stijging is toe te schrijven aan het aantal oversluiters. Huiseigenaren stappen over op een hypotheek met een lagere rente, zodat hun maandlasten dalen.

Hypotheken werden net als in de voorgaande maanden veelal aangevraagd door gepensioneerden, en mensen die hun huis willen verbouwen, verduurzamen of de hypotheek willen oversluiten.

Afgelopen maand kwam het aantal aanvragen via HDN uit op 45.458. Dat is 12 procent meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. HDN verwachtte al dat er in de laatste maand van het jaar meer hypotheken zouden worden afgesloten, omdat de feestdagen in het weekend vielen en er dus meer dagen waren om een hypotheek op af te sluiten. Desondanks noemt HDN het aantal afgesloten hypotheken ‘uitzonderlijk’ in vergelijking met eerdere jaren. HDN registreert circa 85 procent van alle hypotheekaanvragen in Nederland.

Renteverhogingen

Ook bij Independer is een forse stijging zichtbaar van hypotheekaanvragen door huiseigenaren in de laatste drie maanden van het jaar. Dat komt door de renteverhogingen die zijn doorgevoerd, verklaart Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige van de vergelijkingssite. ,,Daarnaast wilden sommige mensen nog profiteren van een iets hogere renteaftrek in 2021 ten opzicht van dit jaar. De boeterente die je betaalt bij oversluiten, mag je aftrekken van de belasting. Het percentage is sinds 1 januari lager.” Tot slot is er een groep 55-plussers die de rente van hun aflossingsvrije hypotheek langer vast gaan zetten. ,,Zo garanderen ze dat ze met hun AOW de hypotheek kunnen blijven betalen.”

Als je voor je eigen huis wil weten of het loont om de hypotheek over te sluiten, kun je dat online checken, of een hypotheekadviseur vragen een berekening te maken. ,,Begin met het opvragen van de boeterente bij je hypotheekverstrekker”, zegt Lankreijer-Kos. ,,Als je je gegevens deelt met een hypotheekadviseur, dan zullen die in de meeste gevallen kosteloos een indicatie geven of het lonend is. Als er advies bij komt kijken, worden pas kosten in rekening gebracht.”

Rekenvoorbeeld

Stel: je hebt nu een aflossingsvrije hypotheek van 350.000 euro met 2,5 procent rente. Je wil oversluiten naar een andere bank, die je 1,4 procent rente biedt voor twintig jaar. Het verschil in maandlasten is 321 euro bruto per maand, per jaar 3852 euro. De kosten en boeterente van totaal 23.500 euro heb je binnen ruim 6 jaar (23500/3852=6,1 jaar) terugverdiend. Let er wel op of deze terugverdientijd korter is dan de resterende rentevaste periode die je nog hebt van je huidige hypotheek. - De boeterente en kosten kun je meefinancieren, dan wordt het sommetje iets anders (je hebt het iets minder snel terugverdiend).

- De boeterente en kosten zijn eenmalig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

- Bij een annuïteitenhypotheek wordt het verhaal wel anders. Dan is de boeterente niet terug te verdienen. In het bovenstaande wordt een volledige annuïteitenhypotheek niet terugverdiend.

- Bij een spaarhypotheek of spaarbeleghypotheek is oversluiten vaak niet verstandig.

