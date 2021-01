Grote gemeenten willen landelijke hulp in strijd tegen huisjesmelkers

De minister heeft weliswaar woondeals gesloten waarin afspraken zijn gemaakt voor woningbouw - waar de wethouders blij mee zijn - maar deed te weinig om malafide verhuurders aan te pakken, vinden de gemeentebestuurders.

Afgelopen jaar kochten beleggers tot wel 40 procent van de huizen op in de grote steden, zo becijferde het Kadaster onlangs. De kopers betaalden waarschijnlijk een hoge prijs en die moet worden terugverdiend met huurinkomsten. Dat werkt excessen in de hand. ,,Ik heb te weinig regie over de markt”, zegt Yasin Torunoglu uit Eindhoven tegen NRC. „Daar heb ik het rijk voor nodig.”

Zo zouden de gemeenten juridische instrumenten nodig hebben voor het bevriezen van de huren, het invoeren van een zelfbewoningsplicht voor huizenkopers en de invoering van een verhuurdersvergunning. Die zouden ze willen afpakken als pandjesbazen hun huurders uitbuiten.

Maximale huurverhoging

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken weigerde afgelopen jaar onder druk van de Eerste Kamer de huren te bevriezen gedurende de coronacrisis. Wel ging ze over op een maximale huurverhoging, ook voor vrije sectorwoningen (boven de 751 euro kale huur per maand), onder druk van de PvdA. Hoewel een meerderheid van het parlement inmiddels voor afschaffen is van de verhuurdersheffing voor sociale huurwoningen, wordt daar in deze regeerperiode nog niets aan gedaan. De VVD houdt collegapartijen aan het coalitieakkoord daarover.

Niet alleen linkse partijen pleiten in de steden voor meer bescherming van huurders. Wethouder Bas Kurvers van de VVD in Rotterdam is bijvoorbeeld ook voor een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw. Andere gemeenten, zoals Amsterdam, zouden het liefst ook bij bestaande bouw zo'n plicht invoeren.

Quote Wij pleiten voor het doortrek­ken van de huurbe­scher­ming voor woningen in de vrije sector Marcel Trip, Woonbond Die roep werd luider nadat in de buurt van de Zuidas een redelijk normaal rijtjeshuis voor 1,5 miljoen euro te koop stond. Wethouder Laurens Ivens tegen deze site: ,,Ik maak me grote zorgen over de betaalbaarheid van woningen in onze stad. Punt is dat ik geen wettelijke instrumenten heb om op de koopmarkt van bestaande huizen in te grijpen.”

De Woonbond deelt de analyse van de wethouders. ,,Er ontbreekt gewoon goede landelijke wetgeving", zegt woordvoerder Marcel Trip. ,,Wij pleiten voor het doortrekken van de huurbescherming voor woningen in de vrije sector. Ook vinden we dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Dat kan als de minister geen greep uit de kas doet met de verhuurdersheffing. Betaalbaar wonen moet centraal staan.”

In een petitie wordt de volgende minister van Volkshuisvesting, als die weer in het leven wordt geroepen, gevraagd een vergunningstelsel voor verhuurders in te stellen en huurders beter te beschermen. Bijna 15.000 mensen tekenden de petitie.

Bekijk hieronder onze video’s over politiek:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.