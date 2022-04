Grote publiek maakt kennis met houten revolutie in woningbouw

Duurzaam poetsen: met deze zes ingrediën­ten heb je een lentefris huis

De voorjaarsschoonmaak ouderwets? Doe het duurzaam. Dat is beter voor het milieu, scheelt veel geld en is ook nog eens hartstikke leuk. Althans, dat stelt duurzame schoonmaakspecialist Jessie Kroon van de Zero Waste Academy.

2 april