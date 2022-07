Hennepkwekerij opgerold, huis uitgewoond: eigenaar Arnoud belandt in nachtmerrie

binnenkijken Coby (81) verlaat haar huis aan de rivier waar de tijd stil heeft gestaan: ‘Dit huis was mijn ultieme droom’

Met een man als schipper, was een huis aan de rivier de ultieme droom voor Coby Dubbeldam (81). Jarenlang heeft ze genoten van de langsvarende schepen in de woning waarin de tijd qua interieur heeft stilgestaan. Nu is het voor Coby tijd voor een volgende stap. ,,Alles wat past gaat mee, anders ben je uit logeren.”

27 juni