Hennie (92) woont in vochtig huurhuis voor 700 euro per maand en het dak lekt al twee jaar

Marokkaan­se naam zorgt niet voor minder ‘kans’ op bezichti­ging van huis, maar daarna gaat het soms nog mis

Een homoseksueel stel of iemand met een Marokkaanse achternaam wordt in Utrecht niet minder vaak uitgenodigd voor een bezichtiging dan een heteroseksueel koppel of een persoon met een Nederlandse naam, blijkt uit onderzoek. Tegelijkertijd gaan verhuurmakelaars vaak nog wél mee in discriminerende verzoeken van verhuurders.

13 oktober