Het maakt veel uit welke boxspring je koopt: deze twee zijn als beste getest

Een boxspring oogt vaak mooier dan een gewoon bed. Het is één geheel dat bestaat uit een bedbodem, een matras en vaak nog een topmatras. Maar het uiterlijk zegt weinig over de prestaties. Zo is de ondersteuning bij veel boxsprings minder goed dan bij een gewoon bed. Het maakt dan ook veel uit welke boxspring je koopt.

De Consumentenbond test boxsprings onder meer op ondersteuning, levensduur en ligeigenschappen. Er zijn in totaal zestien boxsprings getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Twee boxsprings komen als beste uit de test: de Avek Ninety en de Emma Deluxe. Er is geen Beste Koop. Goedkopere boxsprings scoren niet goed genoeg om in aanmerking te komen voor Beste Koop. Daarnaast kun je een boxspring naar wens samenstellen. De prijs verschilt daardoor en is lastig met elkaar te vergelijken.

Beste uit de Test: Avek Ninety

Richtprijs: 3000 euro

Testoordeel: 7,1

Matras: hardheid ‘standaard’

Topmatras: OptiFoam topmatras

Gebruikte materialen: pocketveren, PU schuim, koudschuim

De Avek Ninety is al langer de Beste uit de Test. Deze boxspring is alleen te koop via beddenwinkels en niet online. Je zult dus naar de winkel moeten. Je kunt dan wel profiteren van professioneel advies bij de keuzes die je maakt. Er zijn bij deze boxspring veel opties om uit te kiezen.

Deze boxspring van Avek is een aanrader als het gaat om ondersteuning, levensduur en ligcomfort. Hij is gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen. Dat is onder meer te zien in de bodem met binnenvering.

De ondersteuning is goed voor zijslapers en buikslapers. Slaap je vaak op je rug? Dan kun je waarschijnlijk beter een andere boxspring kiezen.

De drukverdeling en veerkracht van het matras zijn erg goed. Naar verwachting zullen veel mensen het matras lekker vinden liggen.

Een minpuntje is de vochtdoorlatendheid. Die is niet zo goed. Als je veel zweet in bed kun je daar mogelijk last van krijgen. Misschien dat een ander topmatras ook kan helpen.

Beste uit de Test: Emma Deluxe

Richtprijs: 3035 euro

Testoordeel: 7,1

Matras: Fusion matras

Topmatras: Flip topmatras

Gebruikte materialen: bonellveren, koudschuim, pocketveren, PU schuim

De Emma Deluxe is ook al een tijdje de Beste uit de Test. De eindscore is even goed als die van de Avek Ninety. Maar ze verschillen op onderdelen wel van elkaar. Zo heb je bij de Emma minder opties om uit te kiezen en kun je deze boxspring wél online bestellen. Emma heeft overigens vaak aanbiedingen, dus daar kun je je voordeel mee doen.

De Emma Deluxe valt op door de goede ondersteuning. Het is de enige boxspring uit de test die zich op dat vlak kan meten met de betere losse matrassen. Met name voor zijslapers is de ondersteuning erg goed.

De veerkracht van de boxspring is ook erg goed. De drukverdeling is wat minder en krijgt net aan een voldoende. Naar verwachting gaat de boxspring lang mee. Hij scoort goed op levensduur.

Een minpuntje is het onderstel. Dat is gemaakt van Bonnellveren. Je zou in deze prijsklasse eigenlijk een onderstel met binnenvering verwachten. Daarnaast is de Emma iets beter in vocht doorlaten dan de Avek, maar scoort op dat punt nog steeds niet goed.

