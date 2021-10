Het tweede afscheid: wat doe je met de spullen na iemands overlijden?

reageer Deze makelaar verkoopt niet alle huizen, maar koopt ze zélf op om ze vervolgens te verhuren

In een flat in Capelle aan den IJssel valt het ene na de andere appartement in handen van woningbeleggers. Nog opvallender: één van die opkopers is een lokale makelaar die zijn huizen vervolgens doorverhuurt aan arbeidsmigranten.

26 oktober