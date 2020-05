'Het zegt iets over je karakter hoe de boeken zijn opgesteld’

Iedereen met een boekenkast herkent het wel: na verloop van tijd wordt het een rommelig zooitje, zoals Marja Middeldorp dat zegt. ,,Boeken zitten onder het stof en de kaften lijken wel afgeknabbeld”, zegt ze aan de telefoon. ,,Wat heb ik hier? O, Godfried Bomans. Dat zou ik op zich nog wel willen lezen. Maar ik beken dat er een dikke laag stof op ligt. Een mooi moment om dit intellectuele klusje te klaren en de boel op te ruimen.”

Wat kan weg?

,,Ga eens na of je alle boeken die je hebt nog wel wilt bewaren”, aldus de Marie Kondo van de polder. ,,Mijn zoon zegt: mam, ik heb mijn boekenkast in een tablet zitten. Daar zit wat in, maar ik wil veel boeken toch wel graag houden. Toch begint opruimen met dingen weg doen. Wat je niet meer leest, kun je weggeven. Niet weggooien natuurlijk. Zo zorg je voor meer overzicht en maak je plek vrij voor andere dingen.”

De kast leegmaken en stoffen

,,Om de kast goed te kunnen schoonmaken, moet hij leeg. Ik pak een stapeltje boeken eruit, de hoeveelheid die ik tussen twee handen kan pakken. Dat zet ik voor me neer op de grond in de volgorde zoals ik die uit de kast heb gehaald, gewoon tegen de muur. Als de kast leeg is, ga ik met een stofdoek er doorheen. Meer is niet nodig. Een boekenkast wordt eigenlijk nooit vies, alleen stoffig.”

De boeken terug

,,Een handigheidje voor als de planken zijn doorgezakt: draai de plank om. Dan zakt hij weer rustig in tot de plank recht is. Ten minste, zo heb ik dat van mijn oma geleerd en doe ik nog steeds. Zo'n doorgezakte plank is lelijk”, aldus Marja.



,,Voordat de boeken terug in de kast gaan, moet je ook die even goed afstoffen. Gebruik daarvoor een plumeautje. Daar hecht het stof beter aan vast en is makkelijker dan een stofdoek. Voordat je ze terugzet kun je jezelf afvragen: is dit hoe ik ze wil hebben? Zijn er kaften kapot die ik misschien moet vernieuwen?”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © ADN Beeldredactie

Sorteren en inrichten

,,Iedereen doet dit op z'n eigen manier en dat is ook leuk. Het zegt iets over iemands karakter hoe de boeken zijn opgesteld. Een dokter zal misschien alles op alfabet zetten, zodat hij snel de juiste medicijnen bij een ziekte kan vinden. Maar heb je nou zo'n modern ingericht huis, dan kun je ze op kleur selecteren. Als je ze à la Mondriaan in de kast hebt staan, heb je meteen kunst in huis.”

Volledig scherm De boeken met nieuwe kaft gesorteerd op kleur. © Shutterstock

Marja Middeldorp sorteert ze zelf op thema en zet ze op een speelse manier terug. ,,Ik vind het leuk als niet alle boeken naast elkaar staan, maar her en der ook gestapeld. Daar zet ik dan een Chinees vaasje op of een fotootje. Dan wordt het een soort spel waar je doorheen loopt en denk je: o ja, wat leuk. Mijn boekenkast is als een kunstwerk waar ik een deel van leven in terug zie komen.”