Hier moet een appartement van 15 miljoen euro komen (maar de ontwikkelaar is opgestapt)

De bouw van ‘het duurste appartement van Nederland’ in Rotterdam is in volle gang. Maar de ontwikkelaar die de geplaagde bouwlocatie aan de Rijnhaven uit het slop trok, Frame Vastgoed, is niet langer betrokken bij het project. De extravagante woning staat trouwens nog te koop.