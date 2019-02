Hier moet je op letten bij het kopen van een nieuwe wasmachine

Is jouw wasmachine aan zijn eind en ben je toe aan een nieuwe? Tegenwoordig is de keuze reuze en dat maakt het er niet makkelijker op. Geen zorgen, Eigen Huis & Tuin zet een aantal tips voor je op een rijtje.

De eerste keuze die je moet maken bij het kopen van een wasmachine is gebaseerd op welk type het beste bij je past. Er zijn namelijk drie verschillende types: de voorladers, bovenladers en was-droogcombinaties.

Lees ook Boxspring te prijzig? Bij Ikea kun je straks je nieuwe bed gewoon huren Lees meer

Een voorlader is de bekendste wasmachine die we kennen, het deurtje van dit type zit namelijk aan de voorkant, zo kun je ook nog een droger boven je wasmachine kwijt. Het deurtje van de bovenlader – je raadt het al – zit aan de bovenkant. Dit is handig als je niet zo makkelijk kunt bukken.

Was-droogcombi

Met een was-droogcombinatie kun je zowel wassen als drogen. Dat is handig, zeker als je weinig ruimte hebt, maar heeft ook wat nadelen. Zo is de droogcapaciteit wat lager en kun je ook minder kleding drogen dan wassen. Gevolg is dus dat je na een wasbeurt tussendoor soms wat kleding eruit moet halen, voordat hij kan drogen.

De capaciteit van je wasmachine is belangrijk, de meeste wasmachines hebben een trommelinhoud van 8 kg maar tegenwoordig kun je ook wasmachines kopen met maar liefst 12 kg trommelinhoud. Je zult denken, hoe meer, hoe beter, maar niets is minder waar. Een wasmachine is namelijk het meest energiezuinig als hij vol zit. Kies dus een wasmachine die bij je huishouden past! Hieronder vind je een lijstje met richtlijnen.

1-2 personen: een trommelinhoud van 5-6 kg

3-4 personen: een trommelinhoud van 6-8 kg

5 personen of meer: een trommelinhoud van 10 kg of meer

Energie

Ook belangrijk: hoe zuinig wil je dat je wasmachine is? Het is slim om een energiezuinige wasmachine te kopen, zo bespaar je per maand kosten op water en stroom. De meeste wasmachine’s hebben een A of A+ energielabel, dat is prima. Wil je écht zuinig wassen? Kies dan een wasmachine met energielabel A+++.

Bovenstaande tips zijn belangrijk, maar tegenwoordig hebben wasmachines steeds meer handige en leuke foefjes. Je hebt bijvoorbeeld wasmachines die stil draaien, een timer hebben of een waterslot. Wil je echt met de tijd mee gaan? Kies er dan eentje met een extra deurtje, zo kun je later nog was toevoegen als je een verloren onderbroek vindt!