Hoe een twintig jaar durende ruzie tussen twee vrienden leidde tot verval van monumentale panden

Frans (70) woedend op gemeente: buren hadden nietsver­hul­lend inkijkje in zijn badkamer

Frans van Driel (70) is woedend op de gemeente Hellevoetsluis. De oorzaak? De in zijn ogen onlogische bouwwerkzaamheden rondom zijn huis, waardoor buren een nietsverhullende inkijk in zijn badkamer hadden. De gemeente negeerde volgens Van Driel zijn bezwaren maandenlang. Toen ambtenaren hem beantwoordden, was de reactie incompleet.

22 december