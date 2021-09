Hoe je zelf asbest verwijdert? ‘Ga nooit op het dak staan’

Verhuur­ders gebruiken ongeldige opzegter­mijn bij tijdelijke huur

28 augustus Verhuurders gebruiken op grote schaal ongeldige opzegtermijnen in tijdelijke huurcontracten. Ze eisen dat nieuwe huurders minimaal zes of twaalf maanden huur betalen, ook als ze eerder weg willen. De minimale huurtermijn, die niet rechtsgeldig is, leidt tot extra onzekerheid en verwarring bij huurders in een toch al overspannen woningmarkt.