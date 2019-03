Hoe kun je voordeel halen uit een hogere WOZ-beschikking?

Voorbeeldsom

Stel, de WOZ-waarde is gestegen van 200.000 naar 220.000 euro. Dat is een verhoging van 10 procent. Het ozb-tarief in de gemeente is gelijk gebleven, oftewel de gemeente wil in totaal niet méér belasting ontvangen dan in 2018 (meestal stijgt het tarief mee met de inflatie). De gemiddelde WOZ-waarde is in dezelfde gemeente 15 procent gestegen. De ozb is dan mogelijk van 550 euro naar 510 euro gezakt. Andere huiseigenaren zagen de WOZ misschien wel 25 procent stijgen. Hun ozb is dan juist met een paar tientjes tot honderden euro's gestegen, afhankelijk van de waarde van hun huis. Niettemin kunnen zij weer op een andere manier voordeel hebben: als de waarde van hun huis daadwerkelijk 25 procent is gestegen (na verbouwing of aanleg zonnepanelen) kunnen zij waarschijnlijk een lager rentepercentage afdwingen bij hun hypotheekverstrekker, waardoor ze weer een paar honderd euro per jaar besparen.