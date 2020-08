Hoe red je de tuin tijdens een hittegolf? Nou, niet door je gazon te sproeien

Deze beroemde architect heeft een oplossing tegen oververhit­te huizen: witte verf

11 augustus De zomers worden steeds heter. Nederland lijkt massaal in te spelen op de toenemende hitte. Mede door het vele thuiswerken zal de verkoop van airco’s in 2020 met 40 tot 50 procent toenemen, verwacht branchevereniging NVKL. Echt duurzaam is een airco niet en er is een alternatief: verf je huis wit.