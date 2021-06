Hoe voorkom je dat mieren het huis in komen?

Mieren komen bijna overal op de wereld voor. De kleine zwarte beestjes in de tuin worden ook wel tuinmieren genoemd, een verzamelnaam voor onder andere de wegmier en de glanzende houtmier. Ze eten in principe alles, van kadavers tot verse aardbeien, maar zijn volstrekt ongevaarlijk, verzekert de website Beestjeskwijt.nl . Wel maken ze hun nesten in zandgrond en dan komt het wel eens voor dat ze zoveel zand weggraven onder een terras, dat de tegels scheef komen te liggen. Met een beetje pech zorgt dat voor struikelgevaar.

Hoe bestrijd je ze?

,,Veel mensen gooien kokend water over de nesten”, zegt Tom Groot, vaste tuinman bij Eigen Huis & Tuin. ,,Als je dat doet, moet je wel goed weten waar het nest zit. Bovendien is het misschien niet heel diervriendelijk. Het voordeel van kokend water ten opzichte van gif is dan weer dat je er andere diersoorten geen kwaad mee doet.” Beestjeskwijt.nl is sceptisch over de effectiviteit van kokend water, omdat de koningin als aanvoerder van de kolonie het zou kunnen overleven. En dan is het effect maar van korte duur want er komen snel nieuwe mieren.