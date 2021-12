Hoogste stijging Nederlandse huizenprijzen in twee decennia: woningen 20 procent duurder

De Nederlandse huizenprijzen lagen vorige maand ruim een vijfde hoger dan in november vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster is dat de sterkste toename in ruim twee decennia. In februari 2000 waren koopwoningen, net als afgelopen maand, 20,1 procent duurder dan een jaar eerder.

De gemiddelde verkoopprijs van een woning ligt nu echter een stuk hoger dan in 2000: toen verwisselden huizen gemiddeld nog voor bijna 160.000 euro van eigenaar, vorige maand was dit bedrag opgelopen tot meer dan 400.000 euro. Nieuwbouwhuizen zijn daarbij niet in de berekeningen meegenomen.

Weinig aanbod, lage rentes

De huizenprijzen zitten inmiddels al een tijd flink in de lift. Daarbij speelt mee dat het aanbod aan te koop staande huizen flink is geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes heel erg laag. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben veel mensen grote moeite om nog een huis te bemachtigen.

In oktober vlakte de stijging van de huizenprijzen nog iets af ten opzichte van de maand ervoor. In juli werden huizen 2,4 procent duurder dan een maand eerder, in oktober was dat 1 procent. De prijzen lagen toen 18,3 procent hoger dan een jaar eerder, ten opzichte van 18,5 procent in september.

Dat er steeds minder huizen zijn om uit te kiezen drukt ook op het aantal verhuizingen. In november vonden er op de woningmarkt ruim 16.000 transacties plaats. Dat is 13 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Jaren 70 voor het laatst hogere stijging

Gegevens over de huizenprijzen worden bijgehouden sinds 1995. Voor een vergelijking die verder teruggaat in de tijd ben je al gauw aangewezen op oude cijfers die alleen per kwartaal zijn geregistreerd. De laatste keer dat er in een kwartaal sprake was van een hógere prijsstijging dan afgelopen maand, was in 1977.

In de jaren 70 gingen de huizenprijzen sowieso sterk omhoog omdat de overheid het kopen van een woning toen erg probeerde te stimuleren, weet CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. In de jaren daarna ging het slechter met de economie en zakten de prijzen om vervolgens in de jaren 90 weer duidelijk op te lopen. Eind jaren 90 waren spaar- en beleggingshypotheken daarbij sterk in opkomst.

Woningtekort: bijbouwen

Kenners waarschuwen al langer dat er veel meer huizen bijgebouwd moeten worden om het woningtekort aan te pakken. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft daarnaast herhaaldelijk aangegeven dat er wat gedaan moet worden aan de fiscale voordeeltjes voor huizenbezitters, die de vraag op de markt extra aanjagen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek. Juist omdat mensen in staat zijn veel te betalen voor een huis, lopen de prijzen volgens de centrale bank zo hard op.

