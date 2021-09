Huis kopen en huren steeds duurder: dit zijn de cijfers

Al jaren worden huizen steeds duurder. Uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de prijzen gemiddeld met bijna 60 procent stijgen in vijf jaar tijd. De verschillen per regio zijn groot.

Onderstaande grafiek laat de gemiddelde koopprijs zien voor een huis in Nederland sinds 1995. Huizenprijzen zijn sindsdien, houd je vast, vier keer over de kop gegaan. Met een flinke dip tussen 2009 en 2013, als gevolg van de kredietcrisis.

Splitsen we de huizen uit naar het type woning, dan zien we dat alle soorten huizen hetzelfde patroon laten zien. Ook hier zien we het effect van de kredietcrisis goed terug vanaf 2009, maar sinds 2013 stijgen de prijzen weer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook regionaal zijn er verschillen in hoeveel een koophuis gemiddeld kost. Voor een huis in Bloemendaal (863.000 euro, Noord-Holland), Blaricum (832.000 euro, Noord-Holland) en Laren (788.000 euro, Noord-Holland) moet je het diepst in de buidel tasten, als je afgaat op de gemiddelde prijs. Voor een huis in Pekela (164.000 euro, Groningen), Delfzijl (177.000 euro, Groningen) en Kerkrade (194.000 euro, Limburg) ben je het minst kwijt. Klik of zoek op jouw gemeente om te zien wat er bij jou in de buurt de afgelopen jaren gemiddeld veranderde.

Elk jaar komen er zo’n 75.000 woningen bij. In de jaren '70 en zo'n twintig jaar geleden lag dat gemiddelde veel hoger. In procenten vlakt de groei wel af. Inmiddels telt Nederland 8 miljoen woningen. Opvallend is dat er steeds minder mensen in één huis wonen. Honderd jaar geleden woonden we met gemiddeld 4,4 mensen in een huis. Inmiddels is dat gehalveerd naar 2,2 mensen.

Wat voor huizen staan er in Nederland? Het grootste deel van de huizen in Nederland zijn koopwoningen (57 procent). Vooral in grote steden staan veel huurwoningen, met als koploper Amsterdam, waar 70 procent van de huizen een huurwoning is. Van de huurwoningen bestaat het overgrote deel uit sociale huurhuizen. De huur van die huizen is gemaximaliseerd op basis van een puntensysteem. Nog geen 10 procent van alle huizen is vrije sectorhuur.

Vrije sectorhuur komt wel vaak in het nieuws en dat komt doordat de huurprijzen daar het hardst zijn gestegen de laatste jaren. De verhuurders kunnen namelijk vragen wat ze willen en er heerst schaarste. Onderstaande grafiek laat de gemiddelde huurprijsontwikkelingen in heel Nederland zien sinds 2013. Wat het anders maakt in vergelijking met koopwoningen, is dat het hier gaat om woonlasten die de huurder daadwerkelijk moet ophoesten. Huizenkopers hebben te maken met een lagere rente en hun woonlasten zijn dus niet evenredig hard gestegen met de huizenprijzen.

